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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM AĞCA

Adem Ağca

Yeniden Refah Partisi
Adem Ağca
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı