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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN ALUÇ

Ramazan Aluç

Yeniden Refah Partisi
Ramazan Aluç
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı