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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAZIL TOSYALIOĞLU

Fazıl Tosyalıoğlu

Yeniden Refah Partisi
Fazıl Tosyalıoğlu
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı