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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF AYDOĞAN

Yusuf Aydoğan

Yeniden Refah Partisi
Yusuf Aydoğan
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı