Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ OSMAN KALKAN

Ali Osman Kalkan

Yeniden Refah Partisi
Ali Osman Kalkan
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı