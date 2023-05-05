ÖZGEÇMİŞİ

1979 doğumlu Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın 3. çocuğudur. Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren Erbakan Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir. 23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.