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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADNAN KAPLAN

Adnan Kaplan

Yeniden Refah Partisi
Adnan Kaplan
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı