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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AKGÜL

Mehmet Akgül

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Akgül
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı