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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞRUL SOYLU

Tuğrul Soylu

Yeniden Refah Partisi
Tuğrul Soylu
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı