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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ZAFER HATİPOĞLU

Mehmet Zafer Hatipoğlu

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Zafer Hatipoğlu
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı