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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAVVA TÜRK

Havva Türk

Yeniden Refah Partisi
Havva Türk
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı