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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÇAPUN

Hasan Çapun

Yeniden Refah Partisi
Hasan Çapun
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı