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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KAAN TÜRKOĞLU

Mehmet Kaan Türkoğlu

Vatan Partisi
Mehmet Kaan Türkoğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı