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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN ÇABUK

Ayhan Çabuk

Vatan Partisi
Ayhan Çabuk
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı