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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN KONGÜL

Hasan Kongül

Vatan Partisi
Hasan Kongül
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı