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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESİN ÜSKÜPLÜ

Esin Üsküplü

Vatan Partisi
Esin Üsküplü
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı