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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN

İsmail Küçükkarahan

Vatan Partisi
İsmail Küçükkarahan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı