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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FIRAT ARKALI

Fırat Arkalı

Vatan Partisi
Fırat Arkalı
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı