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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN BEKER

Hasan Beker

Vatan Partisi
Hasan Beker
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı