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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDOĞAN DEMİR

Erdoğan Demir

Vatan Partisi
Erdoğan Demir
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı