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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ASİL KOCAÇINAR

Asil Kocaçınar

Vatan Partisi
Asil Kocaçınar
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı