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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİHAL GÜNDOĞAN

Nihal Gündoğan

Vatan Partisi
Nihal Gündoğan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı