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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞABAN CAN GİRGİN

Şaban Can Girgin

Vatan Partisi
Şaban Can Girgin
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı