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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜZAN ERCAN

Süzan Ercan

Vatan Partisi
Süzan Ercan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı