Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZÜHRE GENİŞEL

Zühre Genişel

Vatan Partisi
Zühre Genişel
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı