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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAŞAR JALE YATBAZ

Yaşar Jale Yatbaz

Vatan Partisi
Yaşar Jale Yatbaz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı