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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BANU KARAHAN

Banu Karahan

Vatan Partisi
Banu Karahan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı