-
Arzu Yılmaz
Adalet Birlik Partisi
Uşak
-
Gürkan Tan
Adalet Partisi
Uşak
-
İsmail Güneş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak
-
Uzay Sümbül
Anavatan Partisi
Uşak
-
Remzi Özen
Büyük Birlik Partisi
Uşak
-
Ali Karaoba
Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak
-
Yusuf Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Uşak
-
Süleyman Koca
Halkın Kurtuluş Partisi
Uşak
-
Muhammet Gür
İyi Parti
Uşak
-
Ferdi Özdemir
Memleket Partisi
Uşak
-
Enver Türkmen
Millet Partisi
Uşak
-
Ayhan Kınden
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak
-
Orhan Yanar
Sol Parti
Uşak
-
Ayşe Devrim Oğur
Türkiye İşçi Partisi
Uşak
-
Salih Talay
Türkiye Komünist Hareketi
Uşak
-
Tuğba Çekici
Türkiye Komünist Partisi
Uşak
-
Hasan Öktem
Vatan Partisi
Uşak
-
Erdoğan Çiloğlu
Yeniden Refah Partisi
Uşak
-
Meriç Uzunoğlu
Zafer Partisi
Uşak
-
Hüseyin Eren Güveli
Adalet Birlik Partisi
Uşak
-
Onur Emre
Adalet Partisi
Uşak
-
Fahrettin Tuğrul
Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak
-
Mehmet Yağız Koral
Anavatan Partisi
Uşak
-
Hüseyin Kazım Kırsakal
Büyük Birlik Partisi
Uşak
-
İsmet Akın
Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak
-
Hüseyin Emre Kahya
Genç Parti
Uşak
-
Muhammed İpek
Hak ve Özgürlükler Partisi
Uşak
-
Gülhayat Göksal
Halkın Kurtuluş Partisi
Uşak
-
Dalyan Özdemir
İyi Parti
Uşak
-
Hüseyin Çelebi
Memleket Partisi
Uşak
-
Aykut Karaçay
Millet Partisi
Uşak
-
Oğuz Çakmak
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak
-
İsmail Ertürk
Sol Parti
Uşak
-
Önder Akar
Türkiye İşçi Partisi
Uşak
-
Ahmet Özgür Kalkan
Türkiye Komünist Hareketi
Uşak
-
Erhan Evran
Türkiye Komünist Partisi
Uşak
-
Kadir Altunkaya
Vatan Partisi
Uşak
-
Mehmet Halil Arslan
Yeniden Refah Partisi
Uşak
-
Aysu Topal
Yeşil Sol Parti
Uşak
-
Meltem Aydoğan
Zafer Partisi
Uşak
-
Mustafa Malkoç
Adalet Birlik Partisi
Uşak
-
Şilan Tanay
Adalet Partisi
Uşak
-
Hilal Sabancı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak
-
Umut Gürsoy
Anavatan Partisi
Uşak
-
Merthan Yeşilmenderes
Büyük Birlik Partisi
Uşak
-
Sevinç Yazgan
Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak
-
Yaşar Eşal
Genç Parti
Uşak
-
Rohat Çetinkaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Uşak
-
Mert Efe Sarıyer
Halkın Kurtuluş Partisi
Uşak
-
Tolga Pirinçci
İyi Parti
Uşak
-
Gamze Yiğit
Memleket Partisi
Uşak
-
Safiye Çatal
Millet Partisi
Uşak
-
Muzaffer Sait Dönmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak
-
Hüseyin Dağıstanlı
Sol Parti
Uşak
-
Akın Mete
Türkiye İşçi Partisi
Uşak
-
Sidar Zeynel Denizhan
Türkiye Komünist Hareketi
Uşak
-
Onur Varmaz
Türkiye Komünist Partisi
Uşak
-
Bülent Gürcan
Vatan Partisi
Uşak
-
Hüseyin Erdem
Yeniden Refah Partisi
Uşak
-
Ünal Şeref
Yeşil Sol Parti
Uşak
-
Eren Kahya
Zafer Partisi
Uşak