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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ONUR YILMAZ

Onur Yılmaz

Türkiye Komünist Partisi
Onur Yılmaz
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı