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Zehra Filiz Demirayak
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Yusuf Erdoğan
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Damla Nur Çarmızol
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Lütfi Dilek
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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İsacan Arslanhan
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Mehmet Avcı
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Cenk Samet Er
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Mine Çakır
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Şener Şimşek
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Çağdaş Übeyit Büyükdalda
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Refika Polat
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Mustafa Baş
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Fatma Yaren Yazıcı
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Niyazi Batman
Türkiye Komünist Partisi
Konya
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Serdar Dikerkol
Türkiye Komünist Partisi
Konya