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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜRSEL KOÇ

Gürsel Koç

Türkiye Komünist Partisi
Gürsel Koç
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı