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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BÖREKCİ

Mehmet Börekci

Türkiye Komünist Partisi
Mehmet Börekci
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı