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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ALAN

Mustafa Alan

Türkiye Komünist Partisi
Mustafa Alan
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı