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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DERVİŞ BİLAL KARACA

Derviş Bilal Karaca

Türkiye Komünist Partisi
Derviş Bilal Karaca
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı