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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ SERHAT CİZRELİOĞULLARI

Ali Serhat Cizrelioğulları

Türkiye Komünist Partisi
Ali Serhat Cizrelioğulları
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı