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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAŞAR SERT

Yaşar Sert

Türkiye Komünist Partisi
Yaşar Sert
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı