Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ÖZCAN

Hüseyin Özcan

Türkiye Komünist Partisi
Hüseyin Özcan
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı