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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET DÖNMEZ

Ahmet Dönmez

Türkiye Komünist Partisi
Ahmet Dönmez
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı