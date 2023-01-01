Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MENDERES GÜNDÜZ

Menderes Gündüz

Türkiye Komünist Partisi
Menderes Gündüz
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı