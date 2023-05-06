;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ANKARA TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

2 BÖLGE - TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

TKP
KISALTMA :TKP GENEL BAŞKAN :KEMAL OKUYAN KURULUŞ TARİH :1993
ANKARA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
Kaynak: Anadolu Ajansı