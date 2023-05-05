-
Kadir Çil
Adalet Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Giray Batı
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Mestan Özcan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Turan Demircan
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Faik Öztrak
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Hülya Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Selcan Hamşıoğlu
İyi Parti
Tekirdağ
-
Şeref Albeniz
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Mehmet Yetimova
Millet Partisi
Tekirdağ
-
İlker Yücel
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Osman Yaman
Osman Yaman
Tekirdağ
-
Serap Kaymak
Sol Parti
Tekirdağ
-
Bilge Seçkin Çetinkaya
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Mehmet Naci Günbat
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Yeliz Karbuz
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Ertuğrul
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Mehmet Çakı
Yeniden Refah Partisi
Tekirdağ
-
Muazzez Orhan Işık
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Fatih Altıntaş
Zafer Partisi
Tekirdağ
-
Bahriye Birsen Kerpiçci
Adalet Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Tarık Orakçı
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Gökhan Diktaş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Ali Çavuş
Ali Çavuş
Tekirdağ
-
Mesut Uçar
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
İlhami Özcan Aygun
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Yalçın Soyaslan
Genç Parti
Tekirdağ
-
Fatih Bulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Sertaç Alkaya
İyi Parti
Tekirdağ
-
Sadi Erduran
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Seray Ceylan Akyıldız
Millet Partisi
Tekirdağ
-
Koray Önsel
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Abdül Çene
Sol Parti
Tekirdağ
-
Mehmet Aytekin
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Hüseyin Karaca
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Mehmet Bayırlı
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Mehmet Yalçın İçöz
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Filtekin Şen
Yeniden Refah Partisi
Tekirdağ
-
Seyithan Kırmızı
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Naim Söylemezoğlu
Zafer Partisi
Tekirdağ
-
Recep Çiftçi
Adalet Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Hüseyin Tuğsal
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Çiğdem Koncagül
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Gökhan Acar
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Cem Avşar
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Aziz Özsaban
Genç Parti
Tekirdağ
-
Emine Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Suat Şahin
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Hazim Tamer Dodurka
İyi Parti
Tekirdağ
-
Birkan Özer
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Gülten Oğuz
Millet Partisi
Tekirdağ
-
Murat Turna
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Mustafa Kara
Mustafa Kara
Tekirdağ
-
Sevim Fidan
Sol Parti
Tekirdağ
-
Emre Sevilmiş
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Uğur Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Muhsin Zaman
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Gürkan Türksoy
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Hamit Hamitoğlu
Yeniden Refah Partisi
Tekirdağ
-
Burak Yılmaz
Zafer Partisi
Tekirdağ
-
Recep Karadağ
Adalet Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Bilge Ataç
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Hakan Sunal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Fatih Diler
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Nurten Yontar
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Necati Güney
Genç Parti
Tekirdağ
-
Hayri Zengoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Özgül Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Zeki Uzun
İyi Parti
Tekirdağ
-
Mustafa Ballı
Millet Partisi
Tekirdağ
-
Gökhan Baylan
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Rabbani Dalaslan
Sol Parti
Tekirdağ
-
İsmail Öztok
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Muhammed Kerim Kırıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Polat Onar
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Filiz İnci
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Burak Çapkın
Yeniden Refah Partisi
Tekirdağ
-
Nesrin Özel Unay
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
İpek Gökçebel
Zafer Partisi
Tekirdağ
-
Havva Karakulak
Adalet Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Fatih Bilen
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Abdullah Öğe
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Ömer Çetinkaya
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Mustafa Ülkem Uruk
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Vedat Ünlü
Genç Parti
Tekirdağ
-
Gökhan Sürücü
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Selçuk Şen
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Aynur Çeşmeliler
İyi Parti
Tekirdağ
-
Metin Demirtaş
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Şaban Ek
Millet Partisi
Tekirdağ
-
Mustafa Süleyman Kurtar
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Mustafa Günay
Sol Parti
Tekirdağ
-
Betül Okuyan
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Onur Kayabaş
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
İdil Zeynep Öztürk Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Özkan İnci
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Mehmet Sungur
Yeniden Refah Partisi
Tekirdağ
-
Erkan Atalay
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Tanya Mihrinaz Ünkaya
Zafer Partisi
Tekirdağ
-
Ayşe Ağca
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Akın Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Niyazi Güneş
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
İsmail Doğaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Adem Palta
Genç Parti
Tekirdağ
-
Hikmet Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Şerafetdin Terzi
İyi Parti
Tekirdağ
-
Mert Adalı
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Necmettin Gürel
Millet Partisi
Tekirdağ
-
Filiz Orman Akın
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Ekrem Yılmaz
Sol Parti
Tekirdağ
-
Gülenay Suna
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Fevzi Sağır
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Hasan Koçak
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Kemal Engin
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Şükrü Can Atagün
Yeniden Refah Partisi
Tekirdağ
-
Gülşen Daşdöğen
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Timuçin Güven
Zafer Partisi
Tekirdağ
-
Nazlıcan Çoban
Adalet Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Tuncer Baştuğ
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Müge Yıldız Topak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Rukiye Deveci
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Sema Kırkoyun Kinet
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Şafak Gönülal
Genç Parti
Tekirdağ
-
Halise Öz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Hasan Ali Çölük
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Barış Tunca
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Mustafa Kısa
Millet Partisi
Tekirdağ
-
Hasan Memişoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Sıla Uludağ Gürler
Sol Parti
Tekirdağ
-
Kardelen Evcimen
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Deniz Dikmen
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Sadık Çiçek
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Erkan Kaya
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Çetin Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Gürel Evirgen
Zafer Partisi
Tekirdağ
-
Elif Türkoğlu
Adalet Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Serkan Sulutay
Adalet Partisi
Tekirdağ
-
Defne Gezer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ
-
Sündüz Erdoğan
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
İsmail Çelebi
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ
-
Engin Kara
Genç Parti
Tekirdağ
-
Erhan Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tekirdağ
-
Hale Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Tekirdağ
-
Özgen Keskiner Karakaya
İyi Parti
Tekirdağ
-
Damla Nur Salğar
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Nilgül Baş
Millet Partisi
Tekirdağ
-
Necmi Özgül
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Erkan Özgür Mutlucan
Türkiye İşçi Partisi
Tekirdağ
-
Sevim Gerekli
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
İlhan Sülün
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Mehmet Gürenç
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Murat Karakan
Yeniden Refah Partisi
Tekirdağ
-
Bedrettin Gözmen
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Tayfun Eker
Zafer Partisi
Tekirdağ