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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEKİ YİĞİT URAL

Zeki Yiğit Ural

Türkiye Komünist Hareketi
Zeki Yiğit Ural
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı