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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERHAN BEKDAŞ

Erhan Bekdaş

Türkiye Komünist Hareketi
Erhan Bekdaş
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı