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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT DENİZ ALTINOĞLU

Mert Deniz Altınoğlu

Türkiye Komünist Hareketi
Mert Deniz Altınoğlu
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı