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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET KOÇAR

Ahmet Koçar

Türkiye Komünist Hareketi
Ahmet Koçar
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı