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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERYEM DENİZKIRAN

Meryem Denizkıran

Türkiye Komünist Hareketi
Meryem Denizkıran
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı