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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET EMİN TÜRKMEN

Mehmet Emin Türkmen

Türkiye Komünist Hareketi
Mehmet Emin Türkmen
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı