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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEREM USLUER

Kerem Usluer

Türkiye Komünist Hareketi
Kerem Usluer
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı