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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜLFET KİRMİT BASA

Ülfet Kirmit Basa

Türkiye Komünist Hareketi
Ülfet Kirmit Basa
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı