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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASEMİN KILIÇ

Yasemin Kılıç

Türkiye Komünist Hareketi
Yasemin Kılıç
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı